Тюркоязычные страны должны поддержать усилия Азербайджана по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной войны.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент Турции вновь поздравил руководство и народ Азербайджана с освобождением исторических земель в Карабахе.

«Важно, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Азербайджан и в деле защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе. Надеюсь, что в скором времени, после праздника Рамазан, мы посетим Шушу, что станет для нас еще одним праздником», — сказал президент (цитата по Anadolu).

Minval.az