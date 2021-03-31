Кельбаджар никогда не имел никакого отношения к армянам. Об этом, как передает Minval.az, заявил в интервью армянским СМИ депутат от правящего блока «Мой шаг» Овик Агазарян.

«Кельбаджар не был нашим. Есть ли в Армении такой человек, который может заявить всему миру, что Кельбаджар был наш? Весь мир ответит, что Кельбаджар не твой, мой дорогой, верни его скорее. А ты тихо-молча должен был вернуть его рано или поздно», — сказал он.

Армянские СМИ обратили внимание, что парламентарий в своем интервью использовал азербайджанское название освобожденного от армянской оккупации исторического азербайджанского района и обрушились с критикой на него.

Minval.az