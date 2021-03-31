«На сегодняшний день более 3,6 миллиона квадратных метров освобожденных территорий очищены от мин. В этих районах было обнаружено и обезврежено более 2000 противотанковых и более 4000 противопехотных мин», сообщил представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Мадат Мамедов.

Он сообщил, что в настоящее время от мин очищаются территории, где проходят коммуникационные линии.

Он сообщил, что в настоящее время от мин очищаются территории, где проходят коммуникационные линии.

Представитель ANAMA обратился к гражданскому населению: «Доступ гражданских лиц на эти территории запрещен. Здесь на любом маршруте могут быть мины, и возможен любой инцидент. Все эти территории находятся под контролем полиции и внутренних войск».

Мадат Мамедов отметил, что имеются трудности при выявлении заминированных участков ввиду того, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану карту заминированных территорий, информирует АПА

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Minval.az