Азербайджан в январе 2021 года экспортировал в Турцию 1 млрд 119,23 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 18,4% выше показателя января прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в общем объеме поставок газа в Турцию в январе на долю Азербайджана пришлось 18,37%. Причем в январе 2021 года зафиксирован рекордный объем ежемесячных поставок азербайджанского газа в Турцию, сообщает «Интерфакс».

В целом, в январе 2021 года Азербайджан сохранил вторую позицию по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте расположилась Россия, на долю которой пришлось 43,9% всех поставок, на третьем — Иран (11,72%), на четвертом – Алжир (10,92%).

Minval.az