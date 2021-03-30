Итальянское новостное агентство AGİ опубликовало статью под заголовком «Путешествие в крупнейший в мире «город призраков» — Агдам».

Cтатья посвящена впечатлениям от путешествия в город Агдам журналиста Джузеппе Дидонна. Автор отмечает, что этот город, являвшийся важным центром региона в течение 1200 лет, стал символом нагорно-карабахского конфликта, продолжавшегося на протяжении десятилетий.

Статья иллюстрирована фотографиями, отражающими нынешнее состояние Агдама. Автор пишет: «Увидев ужасающую панораму Агдама, который называют «Кавказской Хиросимой», невозможно поверить, что в этом городе, заложенном в VIII веке, 30 лет назад проживали 60 тысяч человек. Трудно представить, что в свое время в этом городе проводились матчи одного из известных футбольных клубов Азербайджана — «Карабах».

В статье Дж.Дидонна описывает разрушенный Агдам. Он пишет, что сегодня в Агдаме все напоминает о войне, здесь нет жизни. В городе не осталось ничего, кроме фасада здания драматического театра и двух мечетей, в одной из которых содержали свиней. Мечети тоже были осквернены – там содержали свиней.

Автор отмечает, что в Агдаме систематически разграблялись кладбища. Солдаты, члены вооруженных формирований, наемники разрушали могилы, выкапывали останки похороненных в них людей, чтобы украсть их золотые зубы.

Затронув стратегическое значение Агдама, автор пишет, что именно по этой причине город стал центром войны между Арменией и Азербайджаном в 1992 году. Отметив, что хотя центр города Агдам оставался за пределами активных боевых действий, автор доводит до внимания, что в последующие годы армяне сравняли этот город с землёй, превратив его в крупнейший в мире «город призраков».

В течение многих лет Агдам был недосягаем для официального Баку. После победоносного завершения 44-дневной Отечественной войны был обеспечен въезд журналистов в этот город. Сегодня «Кавказская Хиросима» представляет удручающее зрелище, исключающее какую-либо жизнь по причине тысяч мин, раскиданных на этой территории.

Автор отмечает, что здесь не была взорвана водородная бомба, но война привела к таким же страшным разрушениям, а также победе смерти над жизнью в результате этнической и религиозной ненависти.

Minval.az