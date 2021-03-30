Россия заинтересована в дальнейшем позитивном развитии отношений с Азербайджаном и в стабилизации ситуации на Южном Кавказе. «Значимость дружбы между Москвой и Баку в том, что Азербайджан ведет себя независимо в выстраивании контактов с Россией, и это очень важно на фоне последних событий и санкций, показывающих, как много в мире есть антироссийских игроков, прежде всего, на Западе. Несмотря на все усилия Москвы по выстраиванию равноправных и взаимовыгодных отношений, со стороны Запада мы видим санкции и обещания новых санкций – на этом фоне беспроблемные отношения России и Азербайджана представляют очень большую ценность для нас.

Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Не будем также забывать, что в международной политике важное значение имеет личный контакт между лидерами, фактор личности в политике носит определяющий характер. Мы видим, что Ильхам Алиев и Владимир Путин в любых ситуациях находят общее решение, у президентов двух стран есть взаимное уважение друг к другу и доверие. Это принципиально в вопросах международных отношений. Наша стратегическая цель – развитие всего комплекса стратегических, экономических и военно-технических связей России и Азербайджана. Думаю, здесь есть прекрасная перспектива для того, чтобы достичь нового уровня взаимопонимания и контактов», — подчеркнул Игорь Коротченко.

Напоминание Пескова о том, что именно Владимир Путин содействовал прекращению Карабахскую войны, по оценке эксперта, прежде всего обращено к политическим силам в Армении. «Это сигнал армянским реваншистам, чтобы они не пытались сыграть на теме реванша и не рассчитывали дестабилизировать ситуацию, каким-то образом придя к власти, а именно начать новую войну либо отказаться от обязательств Армении в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября. Чрезвычайно важно исполнение проекта по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, реализация Зангезурского коридора, благодаря которому все страны региона смогут получить новый мощный экономический импульс развития», — сообщил эксперт, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

«Для Армении это особенно важно, потому что на фоне всех остальных стран региона ситуация в этой республике близка к экономической катастрофе. Поначалу война, а затем деструктивные действия оппозиции привели к тому, что вместо перехода к развитию Армения в последние месяцы все больше и больше скатывается в пропасть. Сейчас только рост экономики, добрососедство и восстановление контактов с Азербайджаном и Турцией являются единственным шансом для Армении получить надежду на улучшение ситуации. Это здоровый прагматизм: Россия не хочет дотировать и содержать Армению, она заинтересована в том, чтобы Армения сама себя вытаскивала из той пропасти, в которую сама же и рухнула. Я полагаю, именно такой мессидж получили сегодня из Москвы все политические силы в Ереване», — заключил главный редактор журнала «Национальная оборона».

Minval.az