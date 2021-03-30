Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»:

Председатель НС

Рашад Набиев – министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Члены НС

Халид Ахадов — помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики

Эльнур Алиев – заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Рахман Гумматов – заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Заур Гурбанов — заместитель генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга

Фикрет Ширинов — заведующий отделом налоговой политики и доходов аппарата Министерства финансов Азербайджанской Республики.

Кроме того, Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги».

Согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета ЗАО «Азербайджанские железные дороги»:

Председатель НС

Рашад Набиев – министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Члены НС

Эмин Гусейнов — помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики

Азер Мурсагулов — директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджанской Республики

Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Эмиль Меджидов — советник министра экономики Азербайджанской Республики.

Minval.az