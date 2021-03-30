За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии здравоохранения в Азербайджанской Республике Джамиль Азиз оглу Алиев награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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