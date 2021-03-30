В отношении должностных лиц ООО «Az Fish» возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, видеорепортаж, распространенный в СМИ о том, что ООО «Az Fish» соорудило забор для рыболовной деятельности вокруг озера в селе Серекли Хачмазского района, жителям села запретили появляться на этой территории и другие материалы, связанные с серьезным недовольством жителей села были взяты под контроль генеральным прокурором и проведение расследования по данному факту было поручено Управлению по неуголовным делам Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что, не имея лицензии на рыболовную деятельность, ООО «Az Fish» самовольно заняло земельный участок в селе Серекли Хачмазского района, многократно превышающий по размерам нормы, предусмотренные в договоре об аренде, и, используя его путем злоупотребления полномочиями, должностные лица ООО нанесли серьезный ущерб законным интересам государства и общества.

В ходе проверки был выявлен состав преступления в деятельности ООО «Az Fish», поэтому в отношении его должностных лиц было возбуждено уголовное дело по статьям УК 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды на землю) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), проведение следствия было поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

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