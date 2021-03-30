C первого апреля этого года граждане Азербайджана и Турции смогут совершать взаимные визиты без наличия визы. В начале следующего месяца вступает в силу соответствующий протокол, подписанный правительствами двух стран.

Как сообщили в пресс-службе МИД, с этого дня граждане Азербайджана смогут путешествовать в Турцию при наличии дипломатических, служебных и общегражданских, а также биометрических паспортов.

«На территории Турции граждане Азербайджана могут находиться 90 дней без необходимости получения визы.

Использование паспортов гражданами Азербайджанской Республики для въезда на территорию Турецкой Республики из третьих стран и въезда в третьи страны через территорию Турецкой республики является обязательным», — говорится в сообщении МИД.

Minval.az