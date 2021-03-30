В настоящее время наблюдается интенсивное движение транспортных средств на проспекте Гара Гараева в направлении станции метро «Кёроглу», с «круга 20 января» в направлении проспекта Зии Буниятова, с Московского проспекта в сторону города, с улицы Юсифа Сафарова в сторону проспекта Гейдара Алиева, с проспекта Бабека и Сабунчинской дороги в направлении центра.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

«В настоящее время из — за плотности движения автобусов по маршрутным линиям во всех направлениях возникают трудности», — отмечается в сообщении.

Minval.az