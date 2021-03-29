«Я видел, что к религиозным общинам, сооружениям в Азербайджане относятся с особым уважением и заботой».

Об этом заявил вице-президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, писатель, автор около 30 книг Жан-Пьер Аллали, комментируя ложные обвинения о якобы разрушении религиозных сооружений в Азербайджане.

Он отметил, что во время визитов в Азербайджан стал свидетелем большой активности различных религиозных общин: «Я неоднократно бывал в Азербайджане. Азербайджан, население которого состоит в основном из мусульман, является полностью светской страной. Не будем забывать, что право голоса женщинам было предоставлено в Азербайджане раньше, чем во Франции и большинстве европейских стран. Во время каждого визита в Азербайджан я был свидетелем насколько активны еврейские и другие религиозные общины в этой стране» (цитата по Report).

Французский писатель отметил, что во время своих визитов в Азербайджан он видел большую заботу, проявляемую о религиозных сооружениях, памятниках, а также о церквях и синагогах: «Находясь в Азербайджане, я встречался с представителями как мусульманской, так и христианской и еврейской общин, а также с официальным представителем, отвечающим за религиозные вопросы. Каждый раз я был свидетелем того, как разные религиозные общины прекрасно ладили друг с другом. Национальные меньшинства в Азербайджане функционируют совершенно свободно. Я видел, как в этой стране с особой заботой относятся к религиозным общинам, а также к религиозным сооружениям — церквям и синагогам. Азербайджан — страна, где существует настоящий мультикультурализм, где к другим общинам относятся с большим уважением».

Minval.az