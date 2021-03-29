В августе 2018 года канцлер ФРГ фрау Меркель посетила все три страны Южного Кавказа — Грузию, Армению и Азербайджан. Визит этот, кроме всего прочего, запомнился еще и оглушительным «ляпом» пресс-службы главы правительства Германии: там безбожно путали фото- и видеоматериалы, умудрившись впихнуть в азербайджанский видеоотчет съемки проезда кортежа Меркель по улицам Еревана. Ошибиться, конечно, могут все, но если так плюхается в лужу пресс-служба главы правительства — это уже не ошибка, а показатель отношения немецких чиновников к Южному Кавказу, которое точнее всего характеризует фраза, приписываемая молвой Никите Хрущеву: «Да ладно, один саксаул!»

Но как тогда объяснить столь пристальный «интерес со знаком минус», который в Германии проявляют к Азербайджану? Где старательно выискивается, а еще чаще фабрикуется, и раздувается до вселенских размеров любой негатив? Тут тебе и «диктатура», и «коррупция», и «угнетение женщин»…Может, в Германии живут такие кристально-принципиальные поборники демократии, вселенской справедливости и антикоррупционной чистоты? Вряд ли. Берлин вполне успешно «взаимодействует» с откровенными диктатурами. Хватает здесь и коррупционных скандалов, где регулярно «светится», к примеру, министр здравоохранения ФРГ Й.Шпан: то у этого магистра искусств обнаруживается элитная недвижимость, то фирма, принадлежащая его супругу, получает соблазнительный правительственный заказ на поставки масок и респираторов…Так что разговоры о немецкой принципиальности лучше переадресовать неосведомленной аудитории. На цепь случайных совпадений вся эта антиазербайджанская истерия не похожа. А вот на скоординированную и срежиссированную кампанию — очень даже.

Известно и другое. Влиятельного армянского лобби в Германии нет. Но зато здесь весьма активно действует другое лобби — «московское». Искушенные наблюдатели советуют вспомнить еще советские годы, когда СССР поставлял в ФРГ газ и уверенно «продвигал» здесь советское влияние — вплоть до того, что немецкий еженедельник «Шпигель» публиковал речи «дорогого Леонида Ильича Брежнева». Уже в 2003 году Германия и Франция под влиянием России откажутся поддержать военную операцию США в Ираке по свержению Саддама Хусейна — мечта Москвы о расколе НАТО никогда не была так близка к реальности. Наконец, именно Германия в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте заблокирует инициативу предоставить план действий по членству в альянсе Украине и Грузии — и уже через несколько месяцев Россия развяжет против Грузии «пятидневную войну», а через шесть лет аннексирует украинский Крым и устроит войну на Донбассе. А сегодня Германия вовсю противится реальным санкциям против российского проекта «Северный поток-2» — притом что и в США, и в других странах Европы отношение к нему далеко не благожелательное. Нет у Берлина и особого желания расследовать «российский след» финансирования неонацистской «Альтернативы для Германии».

Азербайджан, в отличие от Украины и Грузии, не объявляет о намерении вступить в НАТО и выстраивает с Россией вполне конструктивные и добрососедские отношения. Но, во-первых, в кремлевских кабинетах и коридорах предостаточно тех, кто видит у границ России или вассалов, или врагов, и уж точно не в силах простить «самоуправства» бывшим союзным республикам. Во-вторых, еще меньше здесь готовы «проглотить» военный разгром своего любимого форпоста и трофейную технику российского производства на Параде Победы 10 декабря 2020 года. И, наконец, Азербайджан проводит самостоятельную внешнюю политику в том числе в таком вопросе, как экспорт нефти и газа. Того самого газа, который РФ весьма активно использует и как инструмент политического давления (достаточно вспомнить «газовые войны» середины нулевых, когда Москва в ответ на поддержку первого киевского Майдана оставила в разгар зимы без газа европейских потребителей), и, пардон, как средство подкупа — достаточно вспомнить господина Герхарда Шредера. И если на рынке появляется конкурент…

И вот тут уже нельзя не заметить, что щедро прикормленный берлинский «болтающий класс», как немецкие овчарки по команде «фас!», дружно принимается наскакивать на Азербайджан как раз перед кардинальными решениями по газу. Классический пример здесь — истерика немецкой околоправозащитной «тусовки» накануне Евровидения в Баку. Конкурс, напомним, проходил в 2012 году, а в 2013 нашей стране предстояло определить маршрут экспорта газа с месторождения «Шах-Дениз». Что уже диктовало хитрый, как казалось, план: поднять антиазербайджанскую истерию в Германии, в ответ в Баку обидятся на Европу и переключат свой экспорт газа на Россию. Где именно под каспийский газ был задуман «Южный поток». Но не получилось. В Баку выбрали независимый экспорт и дали старт «Южному газовому коридору». Потом такие же истерики предшествовали важным встречам Консультативного совета ЮГК.

И теперь антиазербайджанская истерика в Германии разворачивается на показательном фоне. Азербайджанский газ пришел в Европу, включая рынки тех стран, где монополию России даже теоретически не ставили под вопрос. Наша страна наращивает экспорт сжиженного газа. Более того, переоцениваются — в сторону повышения! — запасы газа на месторождении «Карабах», солидные запасы газоконденсата найдены на месторождении «Шафаг-Асиман». Плюс ко всему Азербайджан уверенно налаживает партнерство с Туркменистаном — пока на месторождении «Достлуг», но не исключено, что проект Транскаспийского трубопровода в ближайшее время станет реальностью.

Впрочем, как утверждают специалисты, устраивая «газовую атаку» на кого-либо, лучше держать в голове простую истину: если ветер переменится, «газовая атака» накроет тех, кто ее устроил. А «политический ветер» в регионе как раз переменился. Так что сегодня вся шумная истерика российского лобби в ФРГ — это «маневр отчаяния», который, впрочем, уже ничего не изменит. Разве что вылетит в российскую газовую «трубу» и политический авторитет и России, и Германии. И не только в глазах Азербайджана, кстати говоря.

Нурани, обозреватель Minval.Az

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