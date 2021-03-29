Ожидается, что в случае введения ужесточенного особого карантинного режима, тем, кто прошел оба этапа процесса вакцинации, будут предоставлены льготы. На них может не распространяться система СМС-разрешений и прочие ограничения на передвижение. Об этом сообщили источники в медицинских кругах, слова которых приводит АПА.

Согласно информации, резкий рост числа инфицированных снова требует ужесточения карантинного режима. В этом случае обсуждается, нужно ли вводить ограничения для тех, кто прошел оба этапа процесса вакцинации.

Отметим, помощник президента Шахмар Мовсумов некоторое время назад сказал, что обсуждается вопрос о применении льгот по отношению к гражданам, которые полностью прошли вакцинацию.

Напомним, что сперва в Азербайджане была начата вакцинация лиц старше 50 лет. Правительство сообщило о том, что в настоящее время могут вакцинироваться лица старше 40 лет.

Вакцинация является бесплатной для граждан. Для этого Азербайджанское государство доставило в страну 4 млн. доз вакцины «CoronaVac» производства китайской компании «Sinovac Biotech».

Minval.az