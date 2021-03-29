«Мне кажется, предвзятое отношение Германии к Азербайджану проявляется под влиянием Франции. Мы знаем, что во Франции существует сильнейшая армянская диаспора. А Германия и Франция являются двумя лидерами Евросоюза. Поэтому они стараются занимать общую позицию по всем ключевым вопросам. Когда Франция начала достаточно жестко выступать против Азербайджана, немецкие политики и СМИ также стали их поддерживать».

Об этом заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

По словам эксперта, это первая, но не единственная причина такого отношения Германии к Азербайджану: «Также это связано с антитюркскими настроениями. И у Франции, и у Германии существует «антиэрдогановская» политика, которая перетекает даже в «антиисламскую» политику», — считает эксперт (цитата по Report).

Эксперт отметил большую турецкую общину в Германии, в связи с чем там существуют пропаганда против Турции: «Поскольку в европейских СМИ сейчас идёт почти отождествление Турции и Азербайджана, то антиазербайджанские позиции являются полным проявлением антитурецких настроений Германии».

Minval.az