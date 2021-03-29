Вынужденная приостановка навигации в Суэцком канале не повлияла на суда Азербайджана в международных водах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

«Маршруты судов, принадлежащих ASCO, не проходят через этот канал. Мы возобновили деятельность во внешних водах после долгого перерыва в 2014 году после приобретения судов «Узеир Гаджибейли» и «Натаван», — сказали в пароходстве.

Кроме того, было отмечено, что в настоящее время в бассейнах Черного и Средиземного морей под флагом Азербайджана плавают 11 судов, принадлежащих ASCO, а именно: три танкера и восемь сухогрузов.

Minval.az