В Азербайджане выявлено еще 1129 случаев заражения COVID-19, 349 человек вылечились, 22 скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
В Азербайджане выявлено еще 1129 случаев заражения COVID-19, 349 человек вылечились, 22 скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.
Дата: 2021/03/29 17:34
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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