Немцы, наезжая на Азербайджан в СМИ и парламенте, отказом посольства ФРГ посещать освобожденные районы, демонстрируют свою солидарность с Парижем. У них хватило здравого смысла не принимать вслед за французами в парламенте дурацкие резолюции призывающие признать так называемый «Арцах», подобно Нидерландам, Бельгии и Люксембургу. Вот и выражают свою «европейскость» столь мелочным образом.

Полагаю, что нам вообще нужно забить на всю эту суету. Азербайджан, в отличие от Армении, Грузии, Украины и Молдовы, в денежных подачках не нуждается.

После победы во Второй Карабахской воне, нам не нужна и политическое понимание и поддержка со стороны этих стран, а также Европарламента и пр. Как партнеры в Европе нам достаточно Великобритании и Италии, которые не воротят носом, ну и те из малых стран, заинтересованных в сотрудничестве, как Венгрия, например. Все остальные могут «идти лесом» со своими претензиями и поучениями. Нашу нефть мы продаем всем, кто готов платить.

В поставляемом из Франции, ФРГ, стран Бенилюкса промышленного оборудования, техники и машин нет ничего, что нам не поставила бы Италия, Япония, Южная Корея, Сингапур, а сейчас и Китай. Так что недоброжелатели нашей страны в Европе очень скоро убедятся в том, что политика «булавочных уколов» в отношении Азербайджана бесперспективна и обернется против них самих.

Расим Мусабеков

Оригинал

Minval.az