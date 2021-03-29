Фонд «YAŞAT» отправил на лечению в Турцию еще 27 участников войны, получивших тяжелые ранения.

Как сообщили в Фонде, с учетом заключения наших врачей, процесс обследования, лечения и реабилитации участников войны будет продолжен в Турции. Фонд «YAŞAT» будет контролировать их лечение до полного его завершения. Фонд также будет обеспечивать процесс отправки за границу тяжелораненых участников войны на основании заключения врачей.

Напомним, ранее Фонд отправил на лечение в Турцию 24 участников войны.

Minval.az