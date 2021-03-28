Подкастер Дэн Пашман выпустил пасту идеальной формы. Он самостоятельно разрабатывал ее, так как мужчине не нравилась форма классических макарон, пишет «Моя планета» со ссылкой на Esquire.

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Форма пасты, разработанная Пашманом, похожа на запятую. Автор назвал ее «каскателли», что в переводе с итальянского — «маленькие водопады». С внешней стороны каскателли более черствые, также на них есть специальная впадина для соуса с волнистыми вставками по бокам. Каскателли длиннее обычных коротких макарон. Эта особенность позволяет новой пасте лучше держаться на вилке.

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Пашман рассказал, что первую партию каскателли (3700 упаковок) продали за два часа после старта продаж. Вторая партия из 8000 упаковок разлетелась за 12 часов. Доставка осуществляется из США, поэтому в некоторых случаях будет занимать около восьми недель. По словам Пашмана, «ради этой пасты стоит и подождать».

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