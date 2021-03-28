В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 545 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в воскресенье, 28 марта.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 27 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлен в общей сложности 256201 случай заражения коронавирусом, из этого числа 236151 человек благополучно прошел лечение, 3491 пациент клиник скончался.

Лечение 16559 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране был проведен 2837044 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10590 — за минувшие сутки.

Minval.az