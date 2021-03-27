По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой сотрудники российского представительства Фонда Гейдара Алиева посетили Государственное бюджетное учреждение Центр содействия семейному воспитанию (ГБУ ЦССВ) «Наш дом» в Москве.

Директор детского дома Вадим Меньшов поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и лично вице-президента фонда Лейлу Алиеву за многолетнюю дружбу и поддержку, передает Тренд.

«Я и дети глубоко ценим, уважаем и любим азербайджанский народ. Мы очень благодарны Лейле ханым за заботу о наших детях. До пандемии она часто навещала наш детский дом. Ее приход всегда был праздником для детей», — сказал В.Меньшов.

Руководитель учреждения отметил, что коллектив и воспитанники ЦССВ «Наш дом» не раз бывали в Азербайджане. В.Меньшов сказал: «У нас сложились прекрасные отношения с коллегами и детьми из бакинского детского дома номер один. Мы все стали одной семьей, каждый день на связи и мечтаем встретиться снова. Надеемся на скорейшее открытие границ и возможность вновь посетить Азербайджан».

Представители Фонда Гейдара Алиева также рассказали о частых поездках друг к другу детей из московского и бакинского детских домов до пандемии и выразили надежду на скорейшую встречу.

Организаторы благотворительной акции порадовали детей-сирот подарками, преподнеся им книги, игрушки и сладости.

Minval.az