В Азербайджане выявлено еще 1 690 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 713 человека вылечились, 19 пациентов с коронавирусом скончались. говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 1 690 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 713 человека вылечились, 19 пациентов с коронавирусом скончались. говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/03/27 17:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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