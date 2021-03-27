«Армянская сторона должна вести себя как проигравшая сторона». Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, комментируя переговоры на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, РФ и Армении.

«Да, есть трудности. Но положительным моментом здесь является то, что этот процесс идет. Естественно, идет с трудом. Армянское общество все еще не может принять, что они проиграли 44-дневную войну. Армянская сторона должна вести себя как проигравшая сторона. Но, к сожалению, мы этого не видим. Каждый день мы читаем в прессе, что Армения опять на что-то претендует. На мой взгляд, должно пройти некоторое время. Прошло 4 месяца с тех пор, как Армения подписала капитуляцию. 4 месяца — это очень мало времени для вопросов такого масштаба, событий. Я думаю, что должно пройти определенное время.

Например, вчера я прочитал статью бывшего министра иностранных дел Армении Вардана Осканяна. Он однозначно говорит, что Азербайджан одержал победу в войне, Карабах – это Азербайджан, и проживающие там армяне должны подходить к этой проблеме с этой точки зрения. Об этом написал бывший глава МИД Армении. Бывший советник президента Армении Жирайр Липаритян открыто пишет о поражении Армении и заявляет, что армянское общество должно это понять. Поэтому сегодня армянское общество, армянская интеллигенция должны понимать, что кроме добрососедства у них нет другого выхода. Вы знаете, господин президент Ильхам Алиев изложил свою позицию по этому поводу, поставил точку в этих вопросах. Кто не понял, пусть еще раз послушает выступления президента Азербайджана».

Minval.az