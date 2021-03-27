Начиная с апреля текущего года будут приниматься самые серьезные меры в отношении лиц, занимающихся незаконной охотой в водоемах национальных парков и заповедников, входящих в административную территорию управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел, а также охотящихся на краснокнижных птиц, сообщили в пресс-службе МВД.

Также регулярно продолжаются оперативные мероприятия, а также борьба с лицами, осуществляющими резку трубопроводов и проводов различного назначения, проложенных по дну Каспийского моря, с целью их дальнейшей продажи.

Граждан просят сообщать о любых нарушениях в Каспийском море и водных бассейнах, позвонив в управление полиции на водном транспорте по номерам 012-433-38-12 и 012-433-38-02.

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