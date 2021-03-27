В результате очередной успешной операции, проведенной Управлением полиции на водном транспорте МВД, был предотвращен контрабандный ввоз в страну большого количества сильнодействующих наркотиков.

Как сообщили в4 пресс-службе МВД, подозрительные действия неизвестного лица на берегу одноименной реки в Лянкяране и его регулярные посещения этого места привлекли внимание офицеров полиции. Мужчина был немедленно взят под наблюдение. Он был задержан при попытке покинуть место происшествия с откопанным на берегу реки свертком.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный — Махир Сулейманов, житель Имишлинского района. При досмотре содержимого свертка было обнаружено 7 килограммов 155 граммов героина. В своих показаниях задержанный заявил, что приобрел наркотики через знакомого, проживающего в одной из зарубежных стран, имя которого следствию пока не известно, с целью продажи. В отношении Махира Сулейманова возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Ведется расследование.

Minval.az