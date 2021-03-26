«Я не знаком с арабами, которые, как утверждается, занимаются незаконной охотой в Азербайджане, я их не знаю. Это очередная фейковая новость в отношении меня. Пусть пишут, я ничего не говорю».

Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров изданию Gununsesi, комментируя сообщения о том, что убившие птиц, занесенных в Красную книгу, в Гахском государственном заповеднике арабские туристы были его гостями.

Гейдаров отметил, что «Азербайджан — открытая страна для мира и прибытие туристов в страну вполне естественно».

«Не каждый турист, который приезжает в Азербайджан, является моим гостем. Кто-то написал об этом, я не говорю ни слова…», — сказал глава МЧС.

Minval.az