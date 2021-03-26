Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана прокомментировало необоснованные утверждения Армении о совершении «культурных преступлений» на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

«25 марта 2021 года в эфире BBC News было озвучено утверждение о так называемом «исчезновении армянской церкви» в азербайджанском городе Джебраил. Азербайджан серьезно относится к таким обвинениям, но решительно отвергает утверждения Национальной комиссии Армении по делам ЮНЕСКО о совершении Азербайджаном каких-либо «культурных преступлений».

Азербайджанская Республика неоднократно подтверждала свою приверженность сохранению культурного и религиозного разнообразия, и эта позиция остается неизменной.

Вопрос о так называемом «исчезновении» следует рассматривать комплексно. Данная часовня была незаконно построена Арменией в период почти 30-летней оккупации на землях, являющихся международно признанными азербайджанскими территориями, которые до незаконной оккупации в 1993 году были заселены этническими азербайджанцами.

Часовня была построена в период, когда Армения разрушала дома и культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Джебраиле и других оккупированных регионах Азербайджана на протяжении поколений.

Часовня, построенная армянами всего пять лет назад для обслуживания оккупационных сил, никак не может считаться частью культурной истории Джабраила», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Minval.az