Сегодня ситуация с COVİD-19 более опасная. Об этом написал в Facebook заведующий отделением Учебно-терапевтической клиники при Азербайджанском медицинском университете (АМУ), врач-радиолог Айдын Алиев.

Он призвал граждан к осторожности.

«Коронавирус распространяется еще быстрее, больше травмируя легкие человека. Поэтому высока вероятность осложнений и смертельных исходов», — приводит его слова «Тренд».

Для того чтобы избежать инфицирования, необходимо соблюдать социальную дистанцию, напомнил врач.

«На воздухе это минимум один метр, а в закрытом помещении – 1,5 метра. Медицинскую маску нужно носить для защиты, а не из-за боязни быть оштрафованным. При этом нос и рот должны быть полностью закрыты. Лучше всего пользоваться масками №95 без фильтра. Необходимо избегать рукопожатий. Нужно часто мыть руки и дезинфицировать их спиртосодержащими растворами. Следует также избегать мест массового скопления людей», — написал Алиев.

По его мнению, не должны расслабляться и граждане, получившие вакцину.

«Среди них есть те, кто заразился новым штаммом и тяжело его перенес. Число заражений растет с каждым днем», — отметил врач.

Он считает, что рост инфицирования сделает неизбежным ужесточение карантина.

«Поэтому мы должны соблюдать защитные меры. До тех пор, пока уровень инфицирования не снизится, следует избегать участия в праздновании дней рождений и в других мероприятиях», — подчеркнул врач.

Minval.az