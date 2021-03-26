Государственная служба экологической безопасности выступила с очередным заявлением в связи с незаконной охотой, которую ведут арабские туристы на территории Аджиноура в Гахском районе, об их жестоком обращении с животными.

«В этой связи хотелось бы отметить, и общественность должна знать о том, что приезд туристов в страну, их поведение, предоставление права на это не входит в компетенцию Министерства экологии и природных ресурсов. Люди из арабских стран, как и другие иностранцы, могут приехать в нашу страну и отдыхать здесь. Если они нарушат законы во время отдыха, то соответствующие органы должны действовать в рамках своих полномочий и пресекать это. Мы провели расследование после получения информации и выяснилось, что в 2017 году 372 га территории было передано в аренду местному гражданину. Этот гражданин на основании договора приглашает зарубежных гостей и они отдыхают там. В этой связи нет никаких ограничений», — отметил начальник службы Хикмет Ализаде.

По его словам, в ходе расследования поступила информация о том, что арабские туристы жестоко обращаются с животными в этом районе и были сразу же за это оштрафованы:

«Вчера же в СМИ появилась информация о том, что в этом районе они даже охотились. Факт был подтвержден частично. Также хочу отметить, что в социальных сетях были распространены ряд старых фото и видеокадров. Утверждается, что их снимали в этом районе. Хочу сказать, что миграционный период птиц закончился и поэтому их количество в стране невелико. Однако некоторые факты подтвердились, и двое арабских туристов были оштрафованы на сумму около 4000 манатов. В настоящее время мы приняли соответствующие меры по ограничению их передвижения в заповеднике. Мы установили посты в разных местах в этом районе, чтобы они не смогли двинуться туда. Наши исследования по этому поводу будут продолжены».

Minval.az