В прошлогодней войне за Нагорный Карабах Армения потерпела сокрушительное поражение от Азербайджана, умело использовавшего современную военную технику, позволившую не увязнуть в дорогостоящем военном конфликте на истощение. Таким образом Баку продемонстрировал, как современные военные технологии, в том числе боевые дроны, могут позволить стране с небольшими по численности Вооруженными силами наносить серьезные удары противнику на поле боя. Об этом, как передает портал «Вестник Кавказа», пишет журнал Forbes.

В начале военного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году казалось, что многие в Армении рассчитывали на войну, аналогичную Первой Карабахской войне. Рассчитывая на большой арсенал боевых танков Т-72 и ЗРК С-300, в Ереване думали, что победят или, по крайней мере, эффективно удержат оборону. Вместо этого армянские силы были полностью уничтожены азербайджанскими Вооруженными силами, который были подготовлены к современной войне, а не к повторению прошлого противостояния.

”Уже до начала войны было понимание того, что азербайджанцы готовы преодолеть статическую ”окопную оборону”, но медленные темпы изменений привели к тому, что Армения набрала добровольцев, обученных ветеранами войны 1994 года, — пишет Эрик Чан в The Diplomat. — Такие силы были серьезно деморализованы в ходе военного конфликта, не имевшего ничего общего со старым советским методом истощения огневой мощи, который принес Армении победу в 1994 году. Армян застали врасплох, а затем уничтожили: не только на поле бое, но и психологически”.

Азербайджан одержал победу, в частности, за счет использования израильских беспилотников Harop (также известных как дроны-самоубийцы или камикадзе) и дронов Bayraktar TB2 турецкого производства, которые помимо обычных вооружений оснащены высокоточными интеллектуальными боеприпасами. По некоторым данным, Азербайджан использовал беспилотники Harop для разрушительного воздействия на средства ПВО Армении. Подобная тактика и ее исполнение были гениальными в своей простоте. Баку преобразовал старые советские бипланы Ан-2 в дистанционно управляемые ложные цели, которые поднялись в небо, активировав радары армянских С-300, что позволило азербайджанским БПЛА Harop обнаруживать и уничтожать важные цели с высокой точностью и эффективностью. Таким образом было уничтожено по крайней мере шесть дорогостоящих систем. Видеозаписи, опубликованные официальными лицами Армении, показали, насколько разрушительными были удары беспилотников израильского производства.

Из-за ослабления защиты, обеспечиваемой с воздуха, сухопутные войска Армении становились все более уязвимыми для новых ударов беспилотников. Во время конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотные летательные аппараты с большой продолжительностью полета турецкого производства Байрактар ​​ТБ2 , состоящие на вооружении армии Азербайджана, уничтожили армянскую военную технику на сумму миллиард долларов. По всей видимости, его слова не преувеличение, поскольку, по сообщениям, было уничтожено около 240 армянских танков. Азербайджан же потерял сравнительно небольшое количество техники- всего 36 единиц. Кроме того, азербайджанской армии силам удалось захватить не менее 39 армянских танков и 24 БМП.

Баку достиг впечатляющих результатов с относительно небольшими затратами на высокотехнологичное оружие, с помощью которого постепенно увеличивался его военный арсенал. Израильское оружие, закупленное в период с 2006 по 2019 год, обошлось стране примерно в $825 млн. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира недавно подсчитал, что в период с 2016 по 2020 годы ”на долю Израиля приходилось 69% импорта оружия в Азербайджан”. На приобретение турецкого вооружения Баку потратил $123 млн за первые девять месяцев 2020 года, предшествовавших войне. Это оружие дало Азербайджану решающее технологическое преимущество перед Арменией.

Оказавшись перед угрозой потери контроля над стратегически важного города Шуша, Ереван использовал баллистическую ракету ближнего действия 9К720 ”Искандер”. Но запуск ракеты не изменил ситуацию, поскольку у Азербайджан располагал высокотехнологичной военной техникой: зенитный ракетный комплекс Barak 8, который был совместно разработан компанией Israel Aerospace Industries (IAI) и Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), перехватил ракету.

Прекращение огня при посредничестве России положило конец войне. Может потребоваться несколько лет ретроспективного анализа, как Азербайджан продемонстрировал, что XXI веке небольшие государства могут за счет развертывания передовых систем вооружений компенсировать добиться успеха. Но главное, что прошлогодняя война не велась на истощение и не стала повторением Первой Карабахской войны, унесшей десятки тысяч жизней и привела к перемещению миллиона человек.

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