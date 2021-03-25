25 марта скончался военнослужащий Исмаилов Али Вагиф оглу, получивший 27 февраля травму в результате нарушения правил безопасности в одной из воинских частей, расположенных на территории Агдамского района, и около месяца проходивший лечение в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечено, что, несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Minval.az