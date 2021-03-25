Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол в связи с финансированием Международного фонда тюркской культуры и наследия, передает АПА.

Как сообщили в Фонде, согласно протоколу, бюджет Международного фонда тюркской культуры и наследия будет сформирован на основании взносов стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), в том числе и Турции.

Напомним, Международный фонд тюркской культуры и наследия был создан по инициативе президента Азербайджанской Республики. В 2019 году на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Узбекистан получил статус члена организации, а Венгрия — страны-наблюдателя. В феврале 2021 года между Международным фондом тюркской культуры и наследия и посольством Литовской Республики в Азербайджане был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Штаб-квартира организации находится в Баку. Отметим, церемония открытия здания Фонда состоялась в рамках 7-го саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в октябре 2019 года.

Minval.az