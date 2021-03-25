На сайте Ecofront опубликовано очередное видео с незаконной охотой арабских туристов.

На этот раз арабы охотились на редкого кавказского журавля в Гахском государственном заповеднике, передает Qafqazinfo.

Отмечается, что количество репродуктивных популяций в природе этих птиц составляет 200-250 пар.

Кроме того арабы охотились на чернобрюхих рябок и стрепетов, охота на которых запрещена.

Напомним, что несколько дней назад на этой странице были опубликованы кадры, на которых арабские туристы привязывают живого голубя к дрону в районе Аджинохур Гахского района, скармливая его ястребам.

В заявлении Министерства экологии и природных ресурсов говорится, что иностранные туристы были оштрафованы за жестокое обращение с голубями.

Minval.az