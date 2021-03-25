Фонд «YAŞAT» продолжает реализацию проектов для детей шехидов, сообщает Фонд.

Фонд оплатил необходимые расходы, связанные с новорожденной дочерью шехида Надира Надирли — Надией.

В связи с этим матери ребенка переданы 1000 манатов, а на имя ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов. Средства перечисляются за счет накопленных в Фонде пожертвований. На эту сумму будут начисляться проценты, и снять средства со счета можно будет по достижении дочерью шехида 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно договору, подписанному между банком и матерью девочки, при необходимости мать сможет снять средства со счета раньше, а также конвертировать их.

Minval.az