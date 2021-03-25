Сегодня скончался тяжело раненный в Отечественной войне солдат Азербайджанской Армии, который долгое время находился в коме.

Ставший шехидом житель села Гарадаглы Геранбойского района Исмаилов Али Вагиф оглу (2001 г.р.) был похоронен в родном селе, предает АПА.

В похоронах приняли участие представители общественности района, жители села, военнослужащие.

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Сегодня скончался тяжело раненный в Отечественной войне солдат азербайджанской армии, который долгое время находился в коме.

Шехидом стал житель села Гарадаглы Геранбойского района Исмаилов Али Вагиф оглу, 2001 года рождения, передает АПА.

Его похороны состоятся сегодня.

Minval.az