Представители азербайджанской интеллигенции обратились к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай.

В обращении выражена обеспокоенность в связи с угрозой полного исчезновения культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу на территории Армении в результате проводимой Арменией политики, передает АПА.

«Сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Армения целенаправленно стирает повсюду следы азербайджанцев, исторически и исконно проживавших на этих территориях, уничтожает, изменяет происхождение культурного наследия азербайджанского народа. Исторические названия азербайджанских сел были в массовом порядке изменены, древние топонимы заменены армянскими», — говорится в обращении.

Авторы письма также отмечают, что факт того, что за десятилетия вандализма ни один человек не был наказан, является очередным доказательством такой государственной политики Армении.

«Отмечая вышесказанное, призываем вас направить официальный запрос правительству Армении с целью предоставления подробного отчета о текущем состоянии культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу в Армении. Мы также просим Вас направить в Армению экспертную группу для оценки текущего состояния культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющего многовековую историю.

Мы опираемся на мандат ЮНЕСКО по посредничеству, предоставленный ей собственной конституцией, и просим Вас проинформировать нас об официальной позиции ЮНЕСКО относительно реализации этой инициативы», говорится в обращении.

Обращение подписали Кямал Абдулла, Фархад Бадалбейли, Эльбей Гасымзаде, Азиз Алекберли, Хикмет Мамедов, Агиль Аббас, Мансум Ибрагимов, Фатма Сатарова и другие.

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