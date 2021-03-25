«Более 10 000 квадратных метров освобожденных территорий загрязнены боеприпасами».

Об этом журналистам сообщил руководитель Международного фонда Евразия Пресс Умуд Мирзаев, передает АПА.

По его словам, армяне использовали во время войны различные боеприпасы: «За время войны по Тертеру было выпущено более 2500 снарядов. Целью армян было в основном гражданское население. Сегодня на один квадратный метр очищаемых территорий обнаружено более 10 мин. В некоторых местах мины заложены густо».

Он отметил, что мины являются основной проблемой в деле восстановления освобожденных территорий и возвращения в свои дома вынужденных переселенцев.

Minval.az