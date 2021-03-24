Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Сабина Алиева прокомментировала утверждения в связи с плохим обращением с армянскими пленными, содержащиеся в отчете организации Human Rights Watch от 19 марта 2021 года.

В Аппарате Омбудсмена подчеркнули, что отчет Human Rights Watch, в котором утверждается о плохом обращении с армянскими пленными, является предвзятым и вводит в заблуждение международную общественность, в нем искажены реальные факты.

«Считаем, что HRW должна занимать объективную позицию, призываем эту организацию воздержаться от распространения любых отчетов или заявлений, способствующих разжиганию ненависти и еще большему нарушению прав человека», — говорится в комментарии.

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