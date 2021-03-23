«Армяне должны извлечь важный урок из прошлого. 100 лет назад дашнаки были использованы западными государствами и брошены. Теперь мы стали свидетелями той же игры. Армянский народ должен извлечь из этого урок».

Об этом сказал турецкий ученый-историк, автор книги «Армянский вопрос в 120 документах государственных архивов России» Мехмет Перинчек.

По его словам, Армения должна присоединиться к предложенной Азербайджаном инициативе сотрудничества в регионе в формате «3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия и Армения):

«Если Армения выполнит взятые на себя обязательства перед Азербайджаном и откажется от враждебной политики в отношении Турции, то можно будет открыть границы, коммуникации. Возможно даже подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Это очень большая возможность для Армении. Ее не следует упускать, нужно хорошо оценить. Инициатива, выдвинутая Анкарой, Баку и Москвой, должна быть поддержана и Ереваном. Армения должна отказаться от реваншистской идеи. Потому что эта идея армян не имеет ничего общего с реальностью, армяне не могут осуществить реванш. Мы уже видели во второй Карабахской войне, что они не могут сражаться с азербайджанской армией. Однако авантюрная политика Армении направлена на подрыв мирного процесса в регионе. Сегодня, в период внутренней смуты в Армении, армянский народ должен быть очень осторожным, ни в коем случае не допускать такой реваншистской политики и поддерживать мирный процесс» (цитата по АПА).

Minval.az