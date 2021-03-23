В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В то же время 262 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР во вторник, 23 марта.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 18 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 248307 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 233356 человек благополучно прошли лечение, 3384 пациента клиник скончались.

Лечение 11 567 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2790980 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8517 — за минувшие сутки.



Minval.az