Россельхознадзор с 24 марта разрешает ввоз в Россию томатов с восьми азербайджанских предприятий.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Запрет на ввоз томатов из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года из-за обнаружения в них карантинных объектов.

В рамках состоявшихся затем переговоров стороны прорабатывали вопрос о применении принципа регионализации при поставках этой продукции из Азербайджана в Россию. Этот принцип предусматривает ввоз продукции только из тех регионов, где не обнаружены карантинные объекты.

Minval.az