24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ближе к ночи местами на полуострове возможны кратковременные дожди, грозы.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы МЭПР, будет дуть умеренный юго-западный ветер, вечером он сменится северо-западным.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 6-8 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, местами 22 градуса тепла, в Баку ночью 6-8, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 752 мм до 745 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем — 50-55%.

24 марта в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, грозы, в горах снег. Местами будет туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

24 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az