Управление Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку предупредило водителей в связи с ветреной погодой.

Как говорится в сообщении управления, сильный ветер в столице создает опасность для водителей и других участников движения.

«В связи с ветреной погодой рекомендуем водителям и пешеходам быть очень внимательными, строго соблюдать меры безопасности, не припарковывать автомобили вблизи высотных зданий, под деревьями. Пешеходов просим ограничить, по мере возможности, передвижение на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Minval.az