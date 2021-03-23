Объем торгового оборота между Азербайджаном и США в январе-феврале 2021 года составил 97,207 млн. долларов, что в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Объем экспорта из Азербайджана в США за первые два месяца 2021 года составил 13,243 млн. долларов, что в годовом сравнении больше в 4,3 раза, говорится в сообщении ГТК.

Объем импорта составил 83,964 млн. долларов, что в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, за отчетный период сформировалось отрицательное сальдо в 70,721 млн. долларов, что в годовом сравнении меньше в 3,5 раза.

Minval.az