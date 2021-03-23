Расширен список местных и зарубежных телеканалов, которые могут быть ретранслированы по кабельной сети и IPTV-вещателем в Азербайджане.

В список местных и зарубежных телеканалов, рекомендуемых для ретрансляции в своих пакетах кабельным вещателям (кабельной сети и IPTV-операторам), функционирующим в Азербайджанской Республике на основании лицензии, полученной от Национального совета телевидения и радио (НСТР), включено 320 телеканалов, сообщает АПА.

Вещание всех телеканалов, осуществляющих наземное вещание в Азербайджанской Республике является обязательным в пакетах кабельных вещателей (кабельной сети и IPTV-операторов).

Minval.az