Минобороны Азербайджана распространило кадры из села Бахарлы Зангиланского района.
Минобороны Азербайджана распространило кадры из села Бахарлы Зангиланского района.
Дата: 2021/03/23 9:58
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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