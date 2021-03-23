Личный состав роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе выполнения работ по разминированию с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1739 га территории, 541 км дорог, 1614 домостроений (в том числе 30 социально значимых объектов). Всего российскими миротворцами обнаружено и обезврежено 25349 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Minval.az