На ряде сайтов появилась «не соответствующая действительности информация» о том, что у президента Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академика Рамиза Мехтиева возникли серьезные проблемы со здоровьем, его состояние ухудшилось. Об этом заявили в отделе печати и информации НАНА.

Национальная Академия Наук Азербайджана доводит до сведения общественности, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований, академик Р. Мехтиев чувствует себя достаточно хорошо.

«Мы призываем наших коллег, работающих в сфере прессы, соблюдать правила журналистской этики, не дезориентировать общество ложной информацией. Также хотим напомнить, что те, кто тиражирует ложную информацию, демонстрируют непрофессионализм, создают у людей несерьезное впечатление о себе», — говорится в заявлении.

Minval.az