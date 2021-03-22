Президент Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана Арифа Алви по случаю 23 марта — Дня Пакистана.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице вашему братскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю 23 марта — Дня Пакистана.

Связи между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан опираются на волю наших братских народов, обладающих общими историческими, религиозными, культурными корнями. Нынешний высокий уровень нашего стратегического партнерства, построенного на таких прочных основах, вызывает большое удовлетворение.

Решительная и однозначная позиция, безоговорочная поддержка нашего правого дела и солидарность, продемонстрированные Пакистаном в деле восстановления территориальной целостности Азербайджана, очень высоко оцениваются нашим народом.

Я придаю особое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Убежден, что наши межгосударственные отношения, основывающиеся на взаимном доверии, поддержке и солидарности, плодотворное сотрудничество, как на двусторонней, так и многосторонней основе, нашими совместными усилиями будут и впредь успешно продолжаться и расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Пакистана — постоянного мира и процветания».

Minval.az